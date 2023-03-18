Российские мотострелки отбили попытку атаки ВСУ в Харьковской области

Российские военные отбили атаку ВСУ в Харьковской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные отбили попытку атаки ВСУ в Харьковской области. Инцидент произошле в районе населенных пунктов Масютовки и Гряниковки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-офицера российской группировки «Запад» Евгения Половодова.

«При поддержке артиллерии мотострелковыми подразделениями было нанесено огневое поражение противнику, в результате чего он вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции», - рассказал Половодов.

Ранее военный эксперт Мураховский рассказал, как российские ЗРК сбивают управляемые высокоточные снаряды Excalibur, которые поставляет Киеву Запад.

Напомним, российское Минобороны показало видео тренировки экипажей танков Т-90М «Прорыв», которые готовятся уничтожать предоставленные Украине странами НАТО боевые машины. Речь идет об американских M1 Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2.

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