«Теряет связь с реальностью». Лидер оппозиционной партии ХДС высказался об Олафе Шольце

Лидер оппозиционной германской партии заявил, что Шольц потерял связь с реальностью. Фото: REUTERS

Германский оппозиционный политик Фридрих Мерц раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца и федеральное правительство, заявив, что Шольц имеет превратное представление о существующей в Германии ситуации, а правительство «дезориентировано».

«Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране», - цитирует портал T-online комментарий Мерца к последней речи Шольца.

Фридрих Мерц возглавляет оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС).

Тем временем канцлер ФРГ заявил, что за прошедший год он созванивался с президентом России Владимиром Путиным очень часто, и разговоры продолжались длительное время. Суть таких продолжительных переговоров по телефону канцлер раскрывать не стал, однако заявил о том, что продолжит регулярно общаться с российским президентом.

Ранее Олаф Шольц заявил, что Германии удалось добиться независимости от российских энергоносителей за счет наращивания объемов поставок сжиженного природного газа через европейские порты и строительства новых портов на северном побережье страны.

Также сообщалось, что Шольц допустил длительное развитие украинского конфликта.