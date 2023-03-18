Виктор Бут считает, что Запад через санкции хотел свергнуть власть в России

Виктор Бут заявил, что Запад не сумел добиться санкциями свержения власти в России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Запад не смог санкциями добиться свержения власти в России, но антироссийские рестрикции вскрыли ряд проблем российской экономики. Такое мнение высказал российский бизнесмен Виктор Бут, который провел 14 лет в американской тюрьме по обвинению в якобы торговле оружием.

«Запад не добился того, что хотел. Он рассчитывал, что у нас толпы граждан выйдут на улицы. Свергать власть. Они о нас по себе судят. Вот в чем их проблема. А русский народ в трудные моменты всегда объединяется и решает, наконец, накопившиеся проблемы», - сказал Бут в интервью сайту KP.RU.

Бизнесмен отметил, что санкции вскрыли целый пласт проблем российской экономики.

«Да, у нас экономика не рухнула. Но вскрылось много болевых точек. Нам надо сейчас вкладываться в технологии, в наш автопром, а не отверточную сборку. Я приветствую возрождение того же «Москвича», надеясь, что это будет не просто приклеивание шильдиков на китайские модели. Нам нужно быстро, с нуля, создать свое производство микрочипов», - сказал Виктор Бут.

Напомним, россиянин Виктор Бут, прозванный в зарубежной прессе «оружейным бароном №1», спустя 14 лет заключения вернулся домой из тюрьмы после обмена на американку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за наркотики. О том, что сделал Виктор Бут первым делом, вернувшись на родину, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем СМИ Германии озадачены продажей дешевых российских огурцов в Польше на фоне антироссийских санкций.