Экс-разведчик США Шаффер предрек ВСУ грандиозное отступление после потери Артемовска

Эксперт предрек масштабное отступление ВСУ после потери Артемовска, Фото: REUTERS

Потеря украинскими войсками Артемовска повлечет за собой их масштабное отступление. Такое развитие событий допустил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.

Эксперт считает, что украинское командование недостаточно хорошо управляет своими войсками и ресурсами, из-за чего после поражения в Артемовске подразделения ВСУ не сумеют перегруппироваться и продолжить оборону. В интервью журналисту Гарднеру Тони Шаффер заявил, что ВСУ, оставив Артемовск, будут «отступать до Днепра».

«Прямо сейчас Зеленский продолжает бессмысленно бросать военнослужащих в бахмутский котел», - резюмировал эксперт.

Тем временем Запад советует Киеву бросить Артемовск, так как ситуация в зоне СВО складывается не в пользу ВСУ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация для военных ВСУ в Артемовске остается тяжелой, но признаков подготовки отступления из города не наблюдается.

Также сообщалось, что американские журналисты назвали решение Зеленского удерживать Артёмовск ошибкой.

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