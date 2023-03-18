Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Соответствующее решение регулятор принял в пятницу, 17 марта. В заявлении регулятора сообщается, что в марте 2023 года инфляционные ожидания россиян существенно снизились.

Потеря украинскими войсками Артемовска повлечет за собой их масштабное отступление. Такое развитие событий допустил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер. Эксперт считает, что украинское командование недостаточно хорошо управляет своими войсками и ресурсами, из-за чего после поражения в Артемовске подразделения ВСУ не сумеют перегруппироваться и продолжить оборону.

Дешевые российские овощи, продающиеся на польских рынках на фоне масштабных антироссийских санкций, вызвали вопросы у германских СМИ. Журналисты отмечают дешевизну российских огурцов относительно аналогичного товара в странах Евросоюза и отмечает, что в Германии резко выросли цены на практически все продукты питания.

Российские мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отбили попытку атаки ВСУ в Харьковской области. Инцидент произошел в районе населенных пунктов Масютовки и Гряниковки.

Российские военные сбивают в воздухе высокоточные управляемые боеприпасы, которые Запад поставляет Киеву. В частности, речь идет об управляемых артиллерийские снаряды M982 Excalibur, которые Украина получает от США. Об этом рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.

Украинская администрация подконтрольной Киеву части Херсонской области намерена избавиться от русского языка. Русский язык предполагается исключить из всех сфер общественной и официальной жизни региона.

Американский экс-разведчик Риттер заявил, что украинские военные могут ликвидировать президента Владимира Зеленского. В то же время эксперт заявил, что Зеленский сможет прожить спокойную жизнь за пределами Украины, если докажет, что не совершил военных преступлений.

Россия сможет и далее оставаться суверенным государством только при условии достижения целей СВО. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По словам спикера, РФ располагает всем необходимым, чтобы обеспечивать свою безопасность и определять свой путь развития.

Отказ в выступлении омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой на заседании Совбеза ООН является проявлением двойных стандартов. Об этом в пятницу 17 марта заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя. Дипломат отметил, что Россия выражает сожаление по этому поводу.

Американский актер Лэнс Реддик, снимавшийся во франшизе «Джон Уик», умер в возрасте 60 лет.