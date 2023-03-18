В США намерены запретить другим странам полеты над Россией

NYT: авиакомпании США призвали запретить иностранным конкурентам полеты над Россией Фото: Иван ВИСЛОВ

Американские авиакомпании, которые больше не имеют возможности летать в российском воздушном пространстве, призвали Конгресс Соединенных Штатов и Белый дом запретить полеты над Россией их иностранным конкурентам. Об этом пишет газета The New York Times.

Как пишет издание, из-за отсутствия возможности летать над Россией американские авиакомпании терпят убытки, так как имеющие доступ к российскому воздушному пространству конкуренты могут перевозить пассажиров быстрее, а также за более низкую цену.

Авиакомпании США призвали Конгресс Соединенных Штатов и Белый дом «решить эту проблему», применив к иностранным конкурентам те же ограничения, вынудив их «летать по тем же маршрутам, что американские конкуренты».

Напомним, ранее авиакомпании Европейского союза пожаловались на китайских перевозчиков из-за права летать над Россией, назвав это «несправедливым преимуществом», а также дискриминацией.