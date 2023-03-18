Участники российской кругосветной экспедиции эвакуированы из-за поломки судна в Чили Фото: Telegram

Участники кругосветной экспедиции «По пути великих российских мореплавателей», которая осуществлялась на уникальном парусном тримаране, вынуждены были прекратить свое путешествие из-за поломки судна. В ночь на пятницу, 17 марта, они были эвакуированы в Чили.

«Экипаж тримарана экстренно связался с руководителем берегового штаба Юлией Калюжной. Путешественники сообщили о том, что у тримарана сломалось рулевое управление и он потерял контроль. Калюжная незамедлительно организовала спасательную операцию», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале экспедиции.

Как сообщается, на помощь участникам экспедиции пришли служащие Военно-морских сил (ВМС) Чили, передавшие экстренное сообщение на бразильский борт, который тем временем направлялся в сторону берега. Участников экспедиции забрали с места аварии, взяв на буксир тримаран. Сообщается, что дальнейшие действия экспедиции будут обсуждаться по прибытии участников в Чили.

Кругосветная экспедиция по пути великих русских мореплавателей стартовала в июле 2021 года из Кронштадта. Евгений Ковалевский и Станислав Березкин собирались за два года обойти земной шар на разборном надувном тримаране, однако судно приходилось часто чинить.