«Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке обязали выплатить Нетребко более 200 тысяч долларов за отмену выступлений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд обязал театр «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке выплатить более 200 тысяч долларов российской оперной певице Анне Нетребко в виде компенсации за отмененные выступления. Об этом пишет газета The New York Times.

Как передает издание, соответствующие решение вынес в феврале 2023 года третейский судья Говард Эдельман, который рассматривал претензии певицы к «Метрополитен-опера».

Сообщается, что руководство театра обязано выплатить Нетребко более 200 тысяч долларов отмену 13 ее выступлений в прошлом году. Соответствующие решение обусловлено пунктом контракта «Метрополитен-оперы» с певицей, в котором говорится о выплате артисту гонорара даже при отмене концерта.

По данным издания, первоначально певица настаивала на компенсации в 400 тысяч долларов, учитывая отмену выступлений, которые были запланированы ранее на 2023 год, но эти требования удовлетворены не были, поскольку, как сообщается, договоренность о концертах не была закреплена соглашением.

Кроме того, судья предписал Нетребко выплатить около 30 тысяч долларов в виде штрафа за «крайне неуместные» заявления после начала специальной военной операции России на Украине.

Генеральный директор Метрополитен-оперы Питер Гельб заявил, что руководство театра, несмотря на условия договора, «считало неверным с моральной точки зрения платить» Нетребко, заявив о якобы ее «тесных связей с российскими властями». При этом, по его словам, отмены концертов были «потерей для театра», но руководство оперы «не потерпело бы присутствия» Нетребко.

Напомним, в октябре прошлого года Нетребко сама была вынуждена отменить несколько концертов из-за операции.