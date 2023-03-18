В российских вузах увеличилось количество бюджетных мест на 2023-2024 учебный год Фото: Павел МАРТИНЧИК

Свыше 590 тысяч бюджетных мест предусмотрено в вузах России на 2023 - 2024 учебный год. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки РФ, уточнив, что примерно 67% выпускников получат возможность на бесплатное обучение, что на 3% больше, чем годом ранее.

«Почти 64% выпускников школ 2022 года имели возможность поступить на бюджетные места. А в 2023 году уже 67% ребят смогут рассчитывать на бесплатное обучение в вузе», — приводит ТАСС заявление, сделанное в ведомстве.

Как отмечают в министерстве, выделено свыше 590 тысяч бюджетных мест, 73% из которых получили региональные вузы. Кроме того, уточняется, что это более чем на 2 тысячи мест больше, чем в было 2022 - 2023 учебном году, а также на 11,5 тыс. больше, чем было в 2021 - 2022 учебном году.

Напомним, ранее премьер-министра РФ Михаила Мишустина поручил подготовить предложение по созданию филиалов российских университетов. Предложения должны быть подготовлены к марту 2023 года.