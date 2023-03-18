Умер Владимир Чернавин, последний главнокомандующий ВМФ СССР

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В возрасте 94 лет ушел из жизни последний главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) Советского Союза Владимир Чернавин. О смерти главнокомандующего ВМФ СССР сообщила его дочь.

Как передает телеканал «Звезда», дочь Чернавина заявила, что ее отец умер в ночь на субботу, 18 марта, в госпитале.

Владимир Чернавин родился в 1928 году, а обучение он проходил в Ульяновском механическом техникуме и Бакинском военно-морском подготовительном училище, после чего отправился в Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. За время своей службы Владимир Чернавин был советским военачальником, в 1983 году стал адмиралом флота, а период с 1985 по 1992 годы занимал должность заместителя министра обороны Советского Союза.

Главнокомандующий ВМФ СССР был награжден медалью Герой Советского Союза, двумя орденами Ленина, орденом Мужества, орденом Александра Невского, «За морские заслуги», орденом Октябрьской Революции, Красной Звезды, Красного Знамени, а также «Во славу флота российского».