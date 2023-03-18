Экономист Вольф заявил, что планета вспыхнет от войн из-за стремления США сохранить власть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На планете продолжатся бесконечные конфликты из-за стремления Вашингтона сохранить свою гегемонию. Такое мнение высказал профессор экономики Ричард Вольф, указав падение общего ВВП в США и подъем этого показателя в Китае за последние 30 лет.

«С 1991 по 2021 год доля США в общемировом объеме производства упала с 21 до 15,7 процента. Доля Китая выросла с 4,3 до 18,6 процента», - написал американский экономист в своем Twitter.

Как заявил Вольф, подобные данные изменяют баланс сил на планете, однако усиливают желание Вашингтона развязывать бесконечные войны, а также вводить Санкционные ограничения в отношении геополитических соперников.

Напомним, ранее Вольф заявил, что американский лидер Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский не признают огромных потерь, а также затрат, которые несут люди из-за украинского конфликта.