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НовостиВ мире18 марта 2023 7:49

США возобновили полеты беспилотников над Черным морем 17 марта 2023 года

Reuters: США возобновили полеты беспилотников над Черным морем 17 марта 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
США возобновили полеты беспилотников над Черным морем 17 марта 2023 года

США возобновили полеты беспилотников над Черным морем 17 марта 2023 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты в минувшую пятницу, 17 марта, возобновили полеты своих беспилотников над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников.

Уточняется, что полет в район Черного моря совершил американский беспилотник RQ-4 Global Hawk. Как сообщил один из собеседников агентства, это «был первый подобный полет беспилотника после инцидента, произошедшего во вторник».

Напомним, во вторник, 14 марта, в международных водах Черного моря неподалеку от Крыма крушение потерпел американский беспилотник MQ-9 Reaper. Генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Джеймс Хекер, комментируя произошедшие, сказал о том, что дрон якобы «выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве».

Как писал сайт KP.RU, в Минобороны РФ указали на нарушение границы района специальной военной операции, отметив, что эти территории «доведены до всех пользователей международного воздушного пространства».