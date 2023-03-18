США возобновили полеты беспилотников над Черным морем 17 марта 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты в минувшую пятницу, 17 марта, возобновили полеты своих беспилотников над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников.

Уточняется, что полет в район Черного моря совершил американский беспилотник RQ-4 Global Hawk. Как сообщил один из собеседников агентства, это «был первый подобный полет беспилотника после инцидента, произошедшего во вторник».

Напомним, во вторник, 14 марта, в международных водах Черного моря неподалеку от Крыма крушение потерпел американский беспилотник MQ-9 Reaper. Генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Джеймс Хекер, комментируя произошедшие, сказал о том, что дрон якобы «выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве».

Как писал сайт KP.RU, в Минобороны РФ указали на нарушение границы района специальной военной операции, отметив, что эти территории «доведены до всех пользователей международного воздушного пространства».