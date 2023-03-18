Дрон-камикадзе «Привет-82» собираются передать добровольцам спецоперации в апреле 2023 года Фото: REUTERS

Добровольческим формированиям в зоне проведения специальной военной операции уже в апреле этого года могут направить в распоряжение дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82». Об сообщили представители конструкторского бюро «Око».

«Возможно использование нашего дрона при штурме укрепрайонов. Кроме того, есть большой запрос на использование дрона в качестве охотника на бронетехнику, но для этого необходимо сначала провести ряд испытаний», - приводит ТАСС заявление представителя бюро.

Беспилотник «Привет-82» возможно применять в контрбатарейной борьбе на расстоянии до 30 километров от оператора. Дрон также способен развивать скорость до 140 км/ч и обладает грузоподъемностью до 5,5 килограммов.

Напомним, сегодня, 18 марта, Министерство обороны РФ заявило, что российские военные при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожили реактивную установку залпового огня (РСЗО) из украинского арсенала.