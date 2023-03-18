Около 800 тысяч граждан КНДР за сутки записались в армию для борьбы с США

Около 800 тысяч граждан КНДР записались в армию для борьбы с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Северной Кореи за минувшие сутки около 800 тысяч молодых людей записались на военную службу или вернулись на нее для противостояния США, а также объединения полуострова. Об этом пишет газета Rodong Sinmun

Как передает издание, в пятницу, 17 марта, примерно 800 тысяч участников молодежных союзов попросили зачислить их в ряды Корейской народной армии. Отмечается, что число этих людей продолжает расти.

«Происки американских империалистов и их марионеток-предателей, провоцирующих ядерную войну, достигли таких пределов, что их больше нельзя игнорировать: они грубо посягают на суверенитет нашей родины и ее интересы в сфере безопасности», - пишет издание.

В статье напоминают, что в начале этой неделе, 13 марта, США и Южная Корея начали учения. По данным издания, молодые люди поднялась на «войну по защите Родины».

Напомним, накануне начала учений США и Южной Кореи, в понедельник, 13 марта, КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки.