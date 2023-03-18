В Европарламенте призвали США задуматься о собственных военных преступлениях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обвиняя Россию в якобы «военных преступлениях» на Украине, западным странам необходимо вспомнить действия США в других странах в том числе в Ираке. Такое заявление сделал депутат Европарламента Мик Уоллес, комментируя решение Международного уголовного суда (МУС), который накануне выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

«Каждый, кто предположительно совершил военное преступление, должен быть привлечен к ответственности. Когда мы смотрим на российско-украинский конфликт, мы можем обратить внимание и на все остальные», - заявил евродепутат, отметив, что со времен незаконной войны в Ираке прошло 20 лет, а в результате военных действий погибли миллионы мирных жителей.

Президент США Джо Байден назвал «оправданным» решение МУС о выдаче «ордера на арест» Путина, отметив, что Вашингтон не признает компетенцию этого суда, но в случае с российским властями позиция «достаточно сильна».