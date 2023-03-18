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НовостиОбщество18 марта 2023 8:51

Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки и дискредитацию участников спецоперации

Максимальная мера наказания предусматривает 15 лет лишения свободы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки и дискредитацию участников спецоперации

Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки и дискредитацию участников спецоперации

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за дискредитацию и фейки об участниках специальной военной операции, в том числе добровольцев.

Как писал сайт KP.RU, изменения будут внесены в статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса РФ, а также 13.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, которые говорят об ответственности за дискредитацию и фейки о Вооруженных силах (ВС) Российской Федерации.

Согласно принятому закону, предусмотрено наказание до семи лет колонии за дискредитацию участников спецоперации, а если фейки об участниках спецоперации повлекли тяжкие последствия, максимальная мера наказания предусматривает 15 лет лишения свободы.

Кроме того, за дискредитацию участников спецоперации могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей, а за фейки об участниках операции штраф может составить до пяти миллионов рублей или же нарушителя могут привлечь к принудительным работами до пяти лет.