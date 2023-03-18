Newsweek: банковский кризис на Западе пойдет на пользу России в украинском конфликте Фото: REUTERS

Банковский кризис в западных странах сыграет на руку России в украинском конфликте. Об этом в своей статье для журнала Newsweek пишет обозреватель Кэтрин Фанг.

Автор статье обращает внимание на звучащие в последнее время опасения, относительно того, что Украина может остаться без запасов снарядов. По ее словам, в подобных условиях, Киев будет обращаться за помощью к своим западным союзникам.

«Если европейцы начнут все больше думать о собственных финансах, общественное мнение может измениться не в пользу оказания помощи Украине, особенно когда избирателям в своих странах приходится очень непросто», - отмечается в статье.

Следствием банковского кризиса в материале названо то, что европейским странам будет сложнее нести бремя военных усилий, но при этом, автор статьи сомневается в том, что западные страны откажут Киеву в поддержке.

Напомним, в конце прошлой недели один из крупнейших американских банков Silicon Valley обанкротился всего лишь за два дня. Всего лишь через пару дней закрылся и другой крупный банк в США Signature Bank. Как писал сайт KP.RU, капитализация крупнейших банков США упала на 165 млрд долларов за две недели.