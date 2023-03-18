ВЦИОМ выявил рост количества россиян, поддерживающих присоединение Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство россиян (71%) заявили, что видят больше пользы, чем вреда в присоединении Крыма к России. Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно представленным данным, 86% респондентов сказали о правильности решения в принятии полуострова в состав Российской Федерации, из них 53%, комментируя свой ответ, заявили, что Крым исконно являлся русской землей, 9% указали на волеизъявление жителей региона, 6% отметили национальную принадлежность.

Кроме того, 76% опрошенных заявили, что Крым стал развиваться более успешно после того, как стал российским субъектом.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам состоявшего тогда референдума. В голосовании приняли участие свыше 80% имевших право голоса жителей региона, среди которых за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.