МИД России продолжит добиваться ответов по взрывам на "Северным потоках", несмотря на отказ Дании Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел РФ продолжит добиваться ответов на поставленные ранее вопросы, несмотря на отказ Дании в проведении совместного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Такое заявление в субботу, 18 марта, сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Несмотря на отказ датской стороны в совместном расследовании диверсий, МИД России продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы. "Замести под ковер" этот вопрос не удастся», — сказала дипломата.

Захарова заявила, что исключительно открытое международное расследование, в котором примут участие российские представители, способно дать достоверную информацию о заказчиках взрывов.

Напомним, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не допустит Москву к расследованию диверсий, но при этом заявил, что страны, участвующие в расследовании, соблюдают верховенство закона и результатам их расследования можно всецело доверять.