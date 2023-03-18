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НовостиПолитика18 марта 2023 11:26

МИД России продолжит добиваться ответов по взрывам на "Северным потоках", несмотря на отказ Дании

По словам Захаровой, Копенгаген изначально не был заинтересован в проведении данного расследования
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД России продолжит добиваться ответов по взрывам на "Северным потоках", несмотря на отказ Дании

МИД России продолжит добиваться ответов по взрывам на "Северным потоках", несмотря на отказ Дании

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел РФ продолжит добиваться ответов на поставленные ранее вопросы, несмотря на отказ Дании в проведении совместного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Такое заявление в субботу, 18 марта, сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Несмотря на отказ датской стороны в совместном расследовании диверсий, МИД России продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы. "Замести под ковер" этот вопрос не удастся», — сказала дипломата.

Захарова заявила, что исключительно открытое международное расследование, в котором примут участие российские представители, способно дать достоверную информацию о заказчиках взрывов.

Напомним, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не допустит Москву к расследованию диверсий, но при этом заявил, что страны, участвующие в расследовании, соблюдают верховенство закона и результатам их расследования можно всецело доверять.