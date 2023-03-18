За армией России идут мобильные банно-прачечные комплексы

На кадрах работа полевого банно-прачечного комплекса Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В одном прицепе банно-прачечный комплекс, с десятком стиральных машин, в другом прицепе душ и баня, где военнослужащие могут помыться.

- В банном комплексе за один час могут принять душ до сотни бойцов. Пока их форма стирается, они могут отдохнуть в отапливаемой палатке рядом. После посещения мест отдыха, личный состав убывает на передовые позиции, - рассказывает оператор банно-прачечного комплекса Михаил.

Такие места в зоне СВО, где наши бойцы на передовой могут постираться, помыться и отдохнуть, называются «районы восстановления».

Отметим, что на вооружении Министерства обороны России есть железнодорожный банно-прачечный поезд. Оборудование его вагонов может обеспечить в автономном режиме трехразовое питание, помывку, стирку и дезинфекцию военного имущества с пропускной способностью более 1 тысячи военнослужащих в сутки и более 1 тонны вещевого имущества.

Кстати, мобильные банно-прачечные комплексы Минобороны России со своими мощными дизельными генераторами способны обеспечить электричеством около тысячи домовладений в любом населенном пункте.