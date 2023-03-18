Путин подписал закон о закреплении газообслуживающей компании за каждым домом в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит правило о закреплении за каждым домом газообслуживающей компании. Данный документ был опубликован в субботу, 18 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает для каждого дома ряд договоров с организацией, которая будет обслуживать его газовое оборудование, в том числе договоры на обслуживание и ремонт внутридомового оборудования и на обслуживание внутриквартирного оборудования, что предусмотрено для каждой квартиры в отдельности.

Как уточняется, закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Как заявил главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, закон поможет значительно уменьшить число аварий с бытовым газом, поскольку речь идет о непрерывном обслуживании.

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