Россияне смогут делать покупки в зарубежных онлайн-магазинах без идентификации
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает гражданам покупки в зарубежных интернет-магазинах, и теперь не потребуется идентификация личности при заказе на сумму менее 15 тысяч рублей.
Ранее приобрести товары без подтверждения своих паспортных данных дешевле 15 тысяч рублей возможно было только в российских интернет-магазинах, но на иностранных сайтах необходима была дополнительная идентификация.
Однако есть ряд исключений, поскольку подтверждение личности при помощи предоставления паспортных данных или личной явки в банк потребуются при подозрении в отмывании денег или в случае, когда получателем перевода является физическое лицо, а также некоммерческая организация, за исключением ЖСК и ТСЖ.
Напомним, ранее Сбербанк сообщил, что тестирует оплату покупок без PIN-кода на сумму свыше тысячи рублей.