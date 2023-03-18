Россияне смогут делать покупки в зарубежных онлайн-магазинах без идентификации Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает гражданам покупки в зарубежных интернет-магазинах, и теперь не потребуется идентификация личности при заказе на сумму менее 15 тысяч рублей.

Ранее приобрести товары без подтверждения своих паспортных данных дешевле 15 тысяч рублей возможно было только в российских интернет-магазинах, но на иностранных сайтах необходима была дополнительная идентификация.

Однако есть ряд исключений, поскольку подтверждение личности при помощи предоставления паспортных данных или личной явки в банк потребуются при подозрении в отмывании денег или в случае, когда получателем перевода является физическое лицо, а также некоммерческая организация, за исключением ЖСК и ТСЖ.

Напомним, ранее Сбербанк сообщил, что тестирует оплату покупок без PIN-кода на сумму свыше тысячи рублей.