В Германии назвали риски после «конца эпохи» дешевого газа из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Федерального сетевого агентства (регулятора) ФРГ Клаус Мюллер заявил об окончании эпохи дешевой энергии для Европы, не исключив, что следующей зимой в Германии столкнется с нехваткой газа. Об этом.

По расчетам Мюллера, снижение оптовых цен на электричество в Европе может произойти только через полгода или же год. Он также указал на риски, связанные с погодой, призвав не рассчитывать, «что следующая зима снова будет такой же мягкой».

«Мы не можем исключать нехватку газа на следующую зиму. Факторы риска заключаются в том, что зима 2023/24 может быть очень холодной», - приводит Rheinische Post слова главы регулятора ФРГ.

Кроме того, Мюллера заявил о возможности возникновения дополнительных проблемы в случае, если немецкая инфраструктура для импорта сжиженного природного газа (СПГ) не оправдает себя.

Напомним, накануне аналитик заявил, что у ФРГ почти получилось обрести независимость от российских энергоресурсов, однако страна впала в полную зависимость от энергоресурсов США.