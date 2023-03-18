Mysl Polska: подрывом “Северных потоков” Вашингтон развязал войну против Европы

Подрыв "Северных потоков" стал первым выстрелом в войне США против Европы Фото: REUTERS

Издание Mysl Polska заявило, что проведением диверсии на российских газопроводах “Северный поток” США развязали войну с Европой. В материале издания говорится, что подрыв “Северных потоков” стал первым выстрелом в полномасштабной войне Америки и Европы. Также в статье отмечено, что виноваты в случившемся “американские, норвежские и британские террористы”.

Авторы статьи считают, что диверсия была проведена для усиления энергетической и экономической зависимости Евросоюза от американского газа, а также для завоевания рынка сбыта ядерных технологий. По мнению авторов статьи, Вашингтон пытается возобновить гонку вооружений, что приведет к потере статуса безъядерной зоны Центральной Европой.

Отдельно авторы отметили, что Вашингтон видит своим главным конкурентом в этой области Китай. Исходя из этого, можно ожидать подобные атаки на Суэцкий или Никарагуанский канал.

Как писал ранее сайт KP.RU, по мнению известного американского журналиста Сеймура Херша, расследовавшего диверсию на газопроводах “Северные потоки”, единственным виновником подрыва газопроводов является Вашингтон. Согласно его расследованию, взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы, а декомпрессионную камеру для них доставило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в Норвегию. По его словам, все это было организовано в момент учений НАТО.