Захарова заявила о необходимости снятия санкций с России для решения украинского кризиса

Мария Захарова назвала условия для мирного урегулирования украинского кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 18 марта 2023 года, заявила о необходимости снятия всех ранее введенных санкций и отмены всех международных исков против Кремля для урегулирования украинского кризиса. По мнению Захаровой, данные вопросы должны стать неотъемлемой частью дипломатического процесса.

Отдельно Захарова отметила, что признание Киева новой территориальной реалии также является необходимым условием достижения мира в регионе. Также она призвала Запад прекратить поставки оружия и новых наемников в зону конфликта.

Как писал ранее сайт KP.RU, по словам президента России Владимира Путина, возобновление переговорного процесса зависит от Киева. В ходе пресс-конференции в декабре 2022 года российский лидер заметил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. Однако власти Украины на законодательном уровне запретили переговоры с Москвой.