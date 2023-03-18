Зеленский ввел санкции против президента Сирии Башара Асада

Зеленский ввел санкции против Башара Асада Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против президента Сирии Башара Асада. Об этом стало известно 18 марта 2023 года из указа, опубликованного на сайте президента Украины.

Санкции против сирийского президента будут введены на 10 лет и включат в себя блокировку активов, запрет на вывод капитала из Украины, а также другие финансовые и экономические ограничения, включая запрет на передачу технологий и прав на интеллектуальную собственность.

Также в опубликованном документе говорится о вводе санкций против главы МИД и премьер-министра Сирии.

Президент Украины регулярно вводит санкции в отношении России. Сайт KP.RU ранее рассказывал, как 6 февраля 2023 года Зеленский ввел санкции против 200 российских компаний, 19 февраля 2023 года он наложил санкции на 333 граждан России.