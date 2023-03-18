СМИ сообщают о продлении зерновой сделки на 120 дней Фото: EAST NEWS

Турецкий канал Haberturk 18 марта 2023 года сообщил о том, что зерновая сделка продлена на 120 дней. Турецкие власти на данный момент не давали официальных комментариев по этому поводу, с российской стороны тоже никак не комментировали эту информацию.

Также 18 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о продлении зерновой сделки, но не уточнял сроки. В среду, 15 марта глава Министерства обороны Турции сообщал о проведении переговоров с Москвой и Киевом о продлении сделки на 120 дней по изначальному стамбульскому варианту.

Кроме того, ООН подтвердила продление сделки и призывала все стороны удвоить усилия по исполнению ее частей.

Напомним, в Кремле назвали продление зерновой сделки жестом доброй воли Москвы, и выразили надежду, что обязательства сторон будут выполнены. 14 марта 2023 года замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что Россия продолжит добиваться снятия всех препон для поставок сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, а переговоры по «зерновой сделке» продолжатся.