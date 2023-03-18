Мария Захарова сообщила, что Россия дала согласие на продление "зерновой сделки" на 60 дней

Мария Захарова заявила, что Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала соглашение о продлении “зерновой сделки”. Дипломат заявила, что Россия дала согласие на продление сделки на 60 дней. Захарова отметила, что о решении России продлить срок действия сделки на 60 дней все участники договора уведомлены как устно, так и специальными нотами.

Напомним, ранее турецкий канал Haberturk заявил, что зерновая сделка продлена на 120 дней. Власти Турции на данный момент никаких официальных комментариев по данному поводу не давали. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о продлении сделки, но срок, на который зерновая сделка была продлена, турецкий лидер не сообщал.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что в Кремле назвали продление зерновой сделки жестом доброй воли Москвы, и выразили надежду, что обязательства сторон будут выполнены.