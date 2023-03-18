Bild: на судне, вероятно связанном с подрывом "Северных потоков", нашли одежду и волосы

Россия призывает провести расследование подрывов "Северных потоков" под эгидой ООН Фото: REUTERS

Издание Bild 18 марта 2023 года сообщило об обнаружении немецкими следователями одежды и волос на яхте, которая возможно использовалась для подрыва российских газопроводов “Северные потоки”. Издание отмечает, что имеет в своем распоряжении ордер на обыск судна и список найденных на нем предметов.

Издание уточняет, что на судне были найдены термофутболка, черная кепка, а также волосы, которые были отправлены в лабораторию для поиска следов ДНК. Имеющихся у следствия данных недостаточно для вывода о принадлежности найденных вещей кому-то из шести неизвестных людей, зафрахтовавших судно в сентябре.

Также Bild отмечает, что в момент обыска судно находилось в сухом доке бывшей военной базы Германии на полуострове Буг, судно при этом готовилось к перепродаже.

Как сообщал ранее сайт KP.RU, недавно в СМИ появилась информация о причастности некой “проукраинской группировки” к подрывам российских газопроводов. Расследованием этой версии занялись Дания, Германия, и Швеция. По словам первого зам. постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, России не дают возможности участвовать в расследовании и не информируют о его ходе. МИД России призывало провести честное и прозрачное расследование под эгидой ООН, и дать России возможность участвовать в нем.