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НовостиВ мире18 марта 2023 17:27

Bild: на судне, вероятно связанном с подрывом "Северных потоков", нашли одежду и волосы

На данный момент невозможно определить кому принадлежат найденные вещи
Сергей ЧИКОВ
Россия призывает провести расследование подрывов "Северных потоков" под эгидой ООН

Россия призывает провести расследование подрывов "Северных потоков" под эгидой ООН

Фото: REUTERS

Издание Bild 18 марта 2023 года сообщило об обнаружении немецкими следователями одежды и волос на яхте, которая возможно использовалась для подрыва российских газопроводов “Северные потоки”. Издание отмечает, что имеет в своем распоряжении ордер на обыск судна и список найденных на нем предметов.

Издание уточняет, что на судне были найдены термофутболка, черная кепка, а также волосы, которые были отправлены в лабораторию для поиска следов ДНК. Имеющихся у следствия данных недостаточно для вывода о принадлежности найденных вещей кому-то из шести неизвестных людей, зафрахтовавших судно в сентябре.

Также Bild отмечает, что в момент обыска судно находилось в сухом доке бывшей военной базы Германии на полуострове Буг, судно при этом готовилось к перепродаже.

Как сообщал ранее сайт KP.RU, недавно в СМИ появилась информация о причастности некой “проукраинской группировки” к подрывам российских газопроводов. Расследованием этой версии занялись Дания, Германия, и Швеция. По словам первого зам. постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, России не дают возможности участвовать в расследовании и не информируют о его ходе. МИД России призывало провести честное и прозрачное расследование под эгидой ООН, и дать России возможность участвовать в нем.