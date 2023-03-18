Прокурор Гаагского суда выразил сожаление из-за ордера на "арест" Путина

Прокурор Гаагского суда выразил соболезнования в связи с выдачей ордера на "арест" Путина Фото: сайт МУС

Карим Хан, прокурор Гаагского Международного уголовного суда, юрисдикция которого не признается Москвой и Вашингтоном, прокомментировал недавно выданный ордер на “арест” российского лидера Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. В интервью телеканалу CNN, Хан выразил по этому поводу сожаление и заявил, что данное событие не является поводом для праздника.

Хан отметил, что непризнанный в РФ Международный суд хочет “найти правду”, а также относится к обстоятельствам указывающим на вину и оправдывающим обвиняемого одинаково. Прокурор заявил, что организация продолжит расследовать события, происходящие на Украине, и не намерена останавливаться после выдачи ордеров.

Напомним, 17 марта 2023 года непризнаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС), расположенный в Гааге, выдал "ордер на арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку действий Гаагского Международного уголовного суда, и установить всех причастных судей.