«Аэрофлот» отменил рейсы в Сочи и обратно из-за плохой погоды 19-20 марта

Из-за непогоды "Аэрофлот" отменил рейсы в Сочи и обратно 19-20 марта. Фото: Иван ВИСЛОВ

Рейсы в Сочи авиакомпании «Аэрофлот» отменяются 19-20 марта из-за плохой погоды. Об этом сообщает пресс-служба компании. Речь идет о рейсах из аэропортов Москвы, Перми, Екатеринбурга и Уфы.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и руководствуясь приоритетом безопасности полетов, Аэрофлот информирует об отмене собственных рейсов из Москвы и пунктов РФ в Сочи и обратном направлении 19 и 20 марта 2023 года», - сказано в сообщении.

Пассажирам, купившим или забронировавшим билеты на эти дни, предлагается переоформить их на другие даты или запросить возврат денег.

Ранее более 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды 3 февраля 2023.

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