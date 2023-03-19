Мирный житель Донецка погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

В Донецке во время обстрела со стороны ВСУ погиб молодой человек, находившийся в своей машине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 19 марта в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель. Молодой человек находился в своем автомобиле, когда Кировский район Донецка подвергся обстрелу из РСЗО.

«По предварительным данным, во время обстрела проспекта Семашко погиб парень. Он находился в своем автомобиле», - цитирует ТАСС сообщение администрации Кировского района.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили о нескольких обстрелах Донецка в ночь на 19 марта. По данным ведомства, с 00.25 до 00.45 зафиксировано три обстрела со стороны ВСУ. Было выпущено в общей сложности 25 ракет из РСЗО и три снаряда калибром 155 мм.

Ранее сообщалось, что специалисты обезвредили взрывное устройство в одной из квартир города Энергодара, где проживал украинский военный. Бывший жилец заминировал люстру в одной из комнат, смертельный сюрприз должен был сработать при включении света, а на кухне он оставил растяжку, примотанную к боевой гранате «Ф-1».

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