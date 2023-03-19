Пользователи YouTube возмутились уничтожением русской литературы властями Украины

Снос памятника Николаю Островскому в Хмельницкой области Фото: Кадр видео

Пользователей интернета возмутили действия киевского режима по уничтожению книг русских писателей и сносу памятников советским и российским деятелям. Комментарии опубликованы к сюжету телеканала ABC News, размещенному на видеохостинге YouTube.

Журналисты сообщили о том, что Киев, среди прочих российских книг, уничтожает произведения Александра Пушкина и Антона Чехова.

"Уничтожение огромного количества литературы - просто варварство", - написал один из комментаторов.

С ним согласились многие другие. В частности, пользователи Сети отметили, что так поступали нацисты в гитлеровской Германии.

Один из зрителей также вспомнил, что украинские беженцы в его городе разговаривают между собой на русском языке.

Напомним, в декабре 2022 года в городе Шепетовка (Хмельницкая область) снесен памятник советскому писателю Николаю Островскому, автору романа "Как закалялась сталь".

Глава военной администрации региона Сергей Гамалий заявил, что решение связано с "очищением от тоталитарного наследия".

Ранее на Украине уже снесли постаменты полководца Георгия Жукова, писателей Александра Пушкина и Михаила Булгакова. Кроме того, памятники советским освободителям активно сносят в Прибалтике и других странах Европейского союза.