Что произошло в ночь на 19 марта

Путин посетил Мариуполь и зашел в гости к местной семье. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. За рулем автомобиля объехал несколько районов Мариуполя, заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о том, как в городе идут строительные и восстановительные работы и зашел в гости к местной семье.

Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Президента Украины Владимира Зеленского сравнили с Гитлером из-за уничтожения русской литературы и сноса памятников. Видео уничтожения книг на русском языке в Киеве возмутило пользователей интернета.

Количество погибших в результате землетрясения в Эквадоре в субботу 18 марта увеличилось до 14 человек, различные травмы получил 381 человек.

Житель Львова набросился на двух украинок, приехавших из Днепропетровска, из-за того, что те говорили по-русски. Мужчина попытался ударить одну из женщин сумкой.

Киевские власти организовали в Одесской области концентрационный лагерь, куда помещают не желающих участвовать в боевых действиях против России украинцев. Об этом рассказал глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

В ночь на 19 марта в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель. Молодой человек находился в своем автомобиле, когда Кировский район Донецка подвергся обстрелу из РСЗО.

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Митинг против оказания Соединенными Штатами военной и финансовой помощи Киеву прошел в субботу 18 марта в Вашингтоне. В нем приняли участие сотни человек. Среди требований протестующих были также расформирование НАТО, отказ от санкционной политики и милитаристской политики США.

Семья с тремя детьми пострадала в автомобильной аварии в Крыму вечером 18 марта. Мужчина, женщина и дети госпитализированы. По предварительным данным, водитель, который сбил их, был пьян.

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