В США сочли вызовом Вашингтону визит Си Цзиньпина в Россию

Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru

Поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и его встреча с президентом России Владимиром Путиным бросают вызов США и их союзникам. К таким выводам пришла обозреватель Эллен Митчелл в статье для американского издания Hill.

"Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая — означает бросить вызов США и их союзникам, которые стремились оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций", - говорится в публикации.

По ее оценке, встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве показывает Западу, что Россия и Китай видят друг друга партнерами и готовы совместно противодействовать американскому вмешательству в дела двух стран.

Как ранее писал сайт KP.RU, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что поездка китайского лидера в Москву будет исключительно деловой, и не будет включать в себя "протокольные штучки".

По словам чиновника, данный визит будет состоять только из переговоров, и традиционное посещение нескольких российских городов не запланировано, что было "специально оговорено заранее".

Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры во вторник, 21 марта 2023 года. По итогам беседы лидеры РФ и Китая сделают заявления для прессы. За день до этого также запланирован обед Владимира Путина и Си Цзиньпина. Он будет в неформальной обстановке, без участия других лиц.