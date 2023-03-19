Экономист Колобанов заявил, что США невыгодно снижение потолка цен на российскую нефть

США не получит выгоды от гипотетического снижения лимита цены на российскую нефть Фото: REUTERS

Соединенным Штатам невыгодно продвигать идею дальнейшего снижения потолка цен на российскую нефть, так как это сказывается на мировом рынке, и американским нефтяным компаниям придется также продавать топливо по меньшей стоимости. Об этом сообщил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

"Еще до введения потолка переключение на новые рынки далось нашим компаниям преимущественно за счет предоставления скидок, - уточнил Колобанов. - И этот вынужденный демпинг, усилившийся после введения потолка, оказывает понижательное влияние на общие мировые цены на нефть".

По его словам, антироссийские санкции Запада также повысили стоимость транспортировки нефти по морю, что также ударило по доходам американских производителей.

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия сократит добычу нефти в марте 2023 года на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, решение связано с отказом продавать нефть странам, поддержавшим решение о введении ценового потолка на российские энергоресурсы.

Заместитель председателя российского правительства уверен, что сокращение добычи нефти "будет способствовать восстановлению рыночных отношений".

На этом фоне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обвинил Россию в "использовании энергоносителей в качестве оружия".

По его словам, Вашингтон планирует обсудить с союзниками реакцию на такие действия РФ. В частности, Соединенные Штаты собираются контактировать с Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК).