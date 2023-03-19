Путин заявил, что отведет на доклады военачальников столько времени, сколько им потребуется

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не стал ограничивать время докладов военачальников о ходе спецоперации на Украине в ходе посещения командного пункта в Ростове-на-Дону. Кадры с начала мероприятия показал телеканал "Россия 24" в воскресенье, 19 марта 2023 года.

Отвечая на вопрос начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, каким временем глава государства располагает на заслушивание докладов, президент ответил, что выделит столько, сколько потребуется.

Как писал сайт KP.RU, Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Глава государства заслушал доклады Валерия Герасимова и ряда военачальников о ходе специальной военной операции на Украине.

Напомним, Владимир Путин поручил создать государственный фонд поддержки участников военной спецоперации на Украине. Российский лидер также дал указание подготовить предложения об адресном сопровождении ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, поблагодарил всех участников специальной военной операции и восстановления новых регионов страны.