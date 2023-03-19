Путин высказался о минировании медицинских приборов силами ВСУ

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) по минированию медицинских приборов в больницах Мариуполя.

В ходе поездки по городу вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил российскому лидеру, что ВСУ перед отходом из города заминировали все медицинские приборы и оборудование в местных больницах.

"Нормальные люди так не делают", - ответил на это глава государства.

Как ранее писал сайт KP.RU, после прибытия в Мариуполь Владимир Путин сел за руль и лично объехал несколько районов города в ДНР. На пассажирском сидении расположился вице-премьер Марат Хуснуллин. В ходе поездки зампред российского правительства рассказывал главе государства о том, как продвигается восстановление города.

Напомним, отвечая на вопрос начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, каким временем глава государства располагает на заслушивание докладов, Владимир Путин отметил, что выделит столько, сколько потребуется.