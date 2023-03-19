Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлению министра юстиции ФРГ об "аресте" Путина

Александр Бастрыкин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлению министра юстиции Германии Марко Бушмана, который сообщил о готовности к "аресту" президента России Владимира Путина в случае его прибытия в ФРГ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В заявлении СК говорится, что требование гаагского суда об аресте российских граждан незаконно.

Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату провести процессуальную проверку действий Гаагского Международного уголовного суда, который выдал "ордер на арест" Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию. По ее словам, решения данного суда не имеют никакого значения для РФ. По ее словам, Россия не обязана соблюдать требования Международного уголовного суда, потому что Кремль не является участником Римского статуса.