Песков сообщил, что поездка Путина в командный пункт спецоперации заранее не готовилась

Одной из целей визита была проверка работы командного пункта в штатном режиме. Фото: стоп-кадр видео

Поездка президента России Владимира Путина на командный пункт спецоперации в Ростове-на-Дону заранее не готовилась. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье, 19 марта 2023 года.

По его словам, одной из целей мероприятия была проверка работы командного пункта в штатном режиме.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. При этом российский лидер не стал ограничивать время докладов военачальников о ходе спецоперации на Украине, указав, что он будет слушать столько, сколько потребуется.

Напомним, Владимир Путин в феврале заявил, что целью российской специальной военной операции является ликвидация нацистской угрозы. По его словам, Россия пыталась решить проблему мирными средствами, в том числе путем последовательной реализации Минских соглашений.