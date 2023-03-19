Путин поручит разобраться с проблемами жителей Мариуполя

Владимир Путин выслушал жалобы жителей Мариуполя во время личной встречи. Фото: стоп-кадр видео

Президент России Владимир Путин поручит профильным ведомствам разобраться с проблемами, озвученными жителями Мариуполя во время личной встречи с главой государства. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 19 марта 2023 года.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что жалобы были, в частности, на задержки зарплат, а также проблемы с оформлением гражданства РФ и получением российских паспортов.

Как ранее писал сайт KP.RU, после поездки на автомобиле по городу российский лидер пообщался с жителями Мариуполя. Президент выслушал людей и ответил на их вопросы в микрорайоне Невский. Одна из семей даже позвала главу государства в гости домой. Он не отказал.

Напомним, вице-премьер России Марат Хуснуллин в докладе Владимиру Путину сообщил, что жители Мариуполя будут полноценно подключены к центральному отоплению в 2023 году. По словам заместителя председателя правительства РФ, работа ведется с опережением графика.