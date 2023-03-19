Bloomberg: First Citizens BancShares заинтересовалась покупкой обанкротившегося банка Silicon Valley

Обанкротившийся Silicon Valley Bank могут купить Фото: REUTERS

Американская компания First Citizens BancShares может купить обанкротившийся банк Silicon Valley. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Источники журналистов сообщили, что компания рассматривает предложение о покупке. Подробностей возможной сделки не приводится.

Как ранее писал сайт KP.RU, регулирующие органы штата Калифорния приняли решение о закрытии обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в Соединенных Штатах после финансового кризиса 2008 года.

После этого миллиардер, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что рассматривает перспективы покупки Silikon Valley. Так бизнесмен ответил на комментарий одного из пользователей Twitter, который предложил заняться приобретением активов кредитной организации.