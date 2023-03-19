Сенатор Пушков напомнил о планах Джо Байдена построить в 2015 году базу НАТО в Крыму Фото: REUTERS

Сразу после развала СССР западные политики начали планомерно, расчётливо расширять свою зону влияния ближе к границам бывшего Союза, и соответственно - к России. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Как отметил Пушков, Североатлантический альянс начал стремительное расширение с 1997 года. Так, в этом году к нему присоединились Чехия, Польша и Венгрия. В 2004 году в НАТО вступили ещё семь стран, находящихся в непосредственной близости к России. Следующими, как заметно по нынешним событиям, должны стать Грузия и Украина.

Также сенатор напомнил, что в 2015 году именно Джо Байден, тогда вице-президент, а ныне глава США, предлагал разместить военную базу альянса на территории Крыма.

Помимо прочего, Пушков заявил о том, что все остальные страны начинают, наконец-то, понимать истинные причины начала спецоперации на Украине. По его словам, азиатские политики, африканские, латиноамериканские, все они начали разбираться в ситуации, когда конфликт стал общеполитическим, и поняли, что у России есть веские причины опасаться за свою безопасность. Что именно НАТО запустило этот маховик, а не Москва.

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