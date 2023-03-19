Силуанов назвал разовые взносы бизнеса в бюджет России справедливыми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Единоразовые взносы бизнеса в бюджет Российской Федерации - оправданная и справедливая инициатива, при учёте заметного роста прибыли у ряда крупных компаний. Об этом заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на Первом канале министр финансов страны Антон Силуанов.

По словам главы Минфина России, прибыли отечественных компаний выросли в 2-3 раза. При учёте того, сколько рассчитывает получить от предпринимателей государство, речь идёт о совершенно «мизерной сумме».

Ранее KP.RU сообщал о том, какие компании в России будут освобождены от единоразового взноса в бюджет страны. Прежде всего речь идёт о предприятиях, занимающихся добычей и продажей нефти и угля. Также от выплат решено освободить все компании, относящиеся к малому и среднему бизнесу.