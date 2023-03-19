Экс-разведчик ВС США Риттер: Польские истребители не помогут Украине выиграть в конфликте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поставки истребителей киевскому режиму со стороны Польши, а также других стран Евросоюза, никак не повлияют на исход спецоперации на Украине. Более того, это лишь приведёт к новым жертвам среди украинских военнослужащих, уверен экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

То количество самолётов (четыре, - прим.), которое собираются отправить Зеленскому из Польши, абсолютно ни на что не повлияет в раскладе сил на Украине, говорит Риттер. Все украинские истребители очень быстро сбиваются российскими силами, часто ещё на моменте набора высоты. Соответственно, поставки этих самолётов приведут только к новым жертвам, ведь век киевских лётчиков будет не долог.

При этом поставки американской авиации постоянно откладываются в долгий ящик. Риттер также отметил, что помимо нежелания США поставлять свои F-16 Зеленскому, остро стоит ещё и вопрос обученности бойцов ВСУ. Украинские пилоты умеют летать только на советских истребителях, и попытка их переобучить, вероятно, обернётся полным провалом.

Ранее KP.RU сообщал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поставки истребителей из Польши в Киев. Он заявил, что все эти самолёты будут уничтожены.