Крупнейший банк Швейцарии UBS предложил купить Credit Suisse за $1 млрд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самый большой банк Швейцарии UBS объявил о том, что готов приобрести другой банк - Credit Suisse, и предлагает цену в один миллиард долларов. Ради этой сделки власти европейской страны даже готовы поменять законодательство, о чём сообщает газета Financial Times.

Швейцарские законодатели размышляют на тему того, как поменять закон, чтобы слияние двух банков прошло без «мешающей» процедуры голосования акционеров с обеих сторон. Если этого не сделать, то сделка может не состояться до открытия фондовых рынков, которое запланировано на 20 марта 2023 года.

Банк UBS готов заплатить за каждую акцию Credit Suisse 0,25 швейцарского франка ($0,27), и 1,86 франка ($2) за каждую ценную бумагу. При этом источник сообщает, что ситуация развивается стремительно, и изначальные условия сделки могут вовсе быть отменены, или изменены. Контакты представителей обоих банков ограничены, а все условия определяются, по сути, швейцарскими государственными регуляторами, преследующими цель укрепить доверие к банковскому сектору.

Ранее KP.RU сообщал о том, что из крупнейших швейцарских банков массово уходят богатые китайские инвесторы, которые переживают из-за повальной санкционной политики Запада.