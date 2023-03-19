Президент Сербии Вучич объяснил ордер МУС на «арест» Путина нежеланием Запада говорить о мире

Президент Сербии Вучич назвал ордер МУС на «арест» Путина нежеланием Запада говорить о мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» Владимира Путина полностью обрубает диалог с Россией, и демонстрирует нежелание западных политиков даже пытаться прийти к мирному решению конфликта. С таким мнением выступил президент Сербии Александр Вучич, слова которого цитирует газета «Политика».

По словам сербского лидера, этот шаг демонстрирует недальновидность Запада, и лишь больше обостряет ситуацию, отдаляя мирные переговоры. Вучич также предположил, что возможно, Евросоюз надеется на «скорое поражение России», но встретил такую теорию с большим скепсисом:

«Неужели вы действительно думаете, что можете победить Россию за три месяца, шесть месяцев или за год? Вы верите в это?», - интересуется у коллег Вучич.

Подытоживая свою мысль, сербский лидер заявил, что Запад открыто не желает мирного решения, не хочет говорить о мире и сохранении человеческих жизней. Вся эта история с МУС - не более чем разжигание конфликта, ведь всем очевидно, что реализовать свой ордер суд никогда не сможет.

Ранее KP.RU сообщал о деталях возникновения ордера МУС, его причинах и признании этого ведомства в мире.