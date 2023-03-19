Focus: Учения НАТО в Норвегии организовали для отправки «сигнала» Владимиру Путину Фото: REUTERS

Североатлантический альянс проводит военные учения в Норвегии, и всё это мероприятие было организовано только с одной целью - послать чёткий и ясный «сигнал» Владимиру Путину. Об этом сообщает журнал Focus.

По словам авторов статьи, военные учения в Норвегии должны стать «сигналом» для России, означающим «готовность НАТО отразить атаку на северном направлении». При этом натовские военные отрабатывают сценарий, который очень напоминает события в Крыму 2014 года.

Также сообщается, что численность войск гипотетического противника, заявленная в ходе норвежских учений, полностью соответствовала действительному потенциалу армии России в этом регионе. В учениях приняли участие солдаты Норвегии, а также ещё восьми стран НАТО, включая Францию, США, Германию и Канаду.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в акватории Аравийского моря начались трёхсторонние военные учения России, Китая и Ирана.