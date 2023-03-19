Bloomberg: Политика США и Запада привела к росту симпатий к России среди других стран Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стремление коллективного Запада подчинить весь мир своей идеологии, а также его действия в отношении России и украинского конфликта, привели к обратному результату. Страны, независимые от капризов США и Евросоюза, начали проявлять яркие симпатии к Москве и её политике. Об этом пишет агентство Bloobmerg.

Например, агентство цитирует экс-представителя ООН в Сингапуре Кишора Махбубани, который заявил, что большинство стран и людей в мире хотят жить в двухполярных условиях, а не при господстве только одной политической силы. Поэтому они выбирают Россию, так как не хотят власти НАТО над миром.

Махбубани также подчеркнул, что глобальный Юг ещё прекрасно помнит, чем для него обернулась власть Запада, а потому гипотетическое поражение России абсолютно не отвечает их интересам. Также отмечается, что несмотря на критику западными чиновниками действий главы МИД России Сергея Лаврова, они находят свой отклик в Африке, Азии и на Ближнем востоке.

Также в статье говорится о том, что согласно проводимым опросам YouGov, в Европе 65 % респондентов видят в России врага. А вот в Индии результаты совершенно другие - там 51 % респондентов считает Москву прекрасным союзником.

Ранее KP.RU сообщал о том, что коллективный Запад пытается дестабилизировать ситуацию в странах, соседствующих с Россией, только ради того чтобы навредить Москве. При этом они не считаются с бедами и болью, которые причиняют своими действиями в той же Грузии.