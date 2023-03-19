Власти Брянской области планируют построить 17 новых блокпостов на границе с Украиной Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Порядка 17 новых блокпостов построят в Брянской области, на границе с Украиной, для укрепления оной и повышения уровня безопасности в регионе, недавно подвергшемуся атаке киевских террористов. Об этом сообщает губернатор области Александр Богомаз в своих соцсетях.

Сообщается, что решение о строительстве новых блокпостов было принято на очередной заседании оперативного штаба в Брянской области. Материалы для них закупит местное отделение Общероссийского народного фронта, в рамках проекта «Всё для Победы!».

Нести службу на новых блокпостах будут сотрудники брянской Росгвардии, а также полиция. Как отметил губернатор региона, всё это делается для того, чтобы жители приграничных районов чувствовали себя более защищёнными.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на Брянскую область совершили нападение украинские террористы, атаковавшие мирных жителей. Под обстрелом боевиков погибли двое мужчин.